Kommunar på Haugalandet innfører munnbindpåbod

Påbodet gjeld på kollektivtransport, i drosjar, butikkar og kjøpesenter når ein ikkje kan halde nok avstand til andre, opplyser kommunane i ei felles pressemelding.

Påbodet gjeld ikkje barn under tolv år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind.

Kommunane tilrår òg at husstandsmedlemmer held seg i karantene i sju dagar etter påvist smitte i heimen.

Bakgrunnen for dei nye smittetiltaka i kommunane er den samla smittesituasjonen for luftvegssjukdommar på Haugalandet og presset som no er på sjukehus, legevakter, helsetenester og skular/barnehagar i regionen.

(©NPK)