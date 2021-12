Gjelsvik: Ikkje meininga at koronatap skal kompenserast krone for krone

innenriks

– Vi får høyre at det er mange som allereie slit. Det er masse avbestillingar på julebord, og mange gruer seg til ein julebordssesong som blir annleis enn vi trudde, sa administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO til NRK fredag morgon.

Det er dagen derpå for mellom anna utelivsaktørane i landet, som igjen må forhalde seg til krav om maksimaltal og bordservering etter at regjering stramma kraftig inn på koronatiltaka torsdag.

– Det er ikkje ei nedstenging vi ser, men mange av tiltaka som kom i går, er tiltak som likevel rammar mange bedrifter, seier Almlid.

Kompenserer – men ikkje alt

Dagleg leiar ved Parkteatret Scene i Oslo, Dan-Michael Danino, seier til Dagsavisen at han forventar å bli kompensert.

– Det er ikkje snakk om at vi kan tolerere dette lenger. Denne gongen skal vi bli kompensert krone for krone. Det må berre løysast, for no får vi endå ein gong støyten, og det er ikkje greitt, seier Danino.

NHO og Virke ber på si side om at regjeringa gjeninnfører den nasjonale kompensasjonsordninga.

Kompensasjonen kjem ikkje krone for krone, seier Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi skal bidra til at bedrifter og arbeidsfolk kjem seg gjennom det som skjer, og at ein skal ha føreseielegheit og tryggleik for at ein skal stille opp. Men at det skal skje krone for krone har ikkje vore tanken undervegs i pandemien, seier han til NRK.

Skal møte næringsministeren

Gjelsvik viser til at regjeringa i går vedtok å føre vidare den økonomiske støtta til kulturlivet, idretten og det frivillige fram til sommaren, og dessutan behalde den kommunale kompensasjonsordninga på 200 millionar kroner ut året.

Fredag skal næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møte partane i arbeidslivet for å diskutere situasjonen for næringslivet.

Almlid seier at NHO vil vere tydelege i møtet om at kompensasjonsordninga må på plass omgåande.

