Drammen og Lier vil ha koronatiltak

innenriks

No ber begge kommunane dei nasjonale styresmaktene om ei ny vurdering, skriv Drammens Tidende.

– Sjukehuset melder om ein pressa situasjon, og det siste døgnet er det eit aukande tal covid-pasientar som treng intensivbehandling. Slik situasjonen no utviklar seg, ber sjukehuset kommunane i nedslagsfeltet deira om å ta dei nødvendige grepa for å redusere smittespreiinga, heiter det i ei pressemelding frå dei to kommunane.

Smittesituasjonen i Lier og Drammen er ikkje åleine grunnlag for å komme inn under tiltaka i ei nasjonal forskrift, men situasjonen ved sjukehusa gjer at smittevernoverlegane i kommunane ønskjer ei ny, konkret fagleg vurdering.

Nabokommunane Øvre Eiker, Asker, Bærum og Oslo er alle inkluderte i dei nye nasjonale tiltaka.

(©NPK)