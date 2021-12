Bustadprisane fall med 0,6 prosent i november

innenriks

– Bustadprisane i Noreg gjekk ned i november, og med fallande prisar gjennom andre halvår 2021 følgjer bustadprisutviklinga no normalt konjunkturforløp, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i ei pressemelding.

Korrigert for sesongvariasjonar steig prisane med 0,3 prosent.

Bustadprisane er no 6,6 prosent høgare enn for eitt år sidan, viser tal frå Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi.

– Med eit normalt fall i bustadprisane i desember betyr dette at bustadprisutviklinga gjennom året vil ende noko lågare enn Eiendom Noregs prognose for 2021 om ein oppgang på 7,5 prosent. Ei meir moderat utvikling i bustadprisane er godt nytt for norsk økonomi og for moglegheita til å bli bustadeigar i Noreg, seier Lauridsen.

I alt vart det seld 8.508 bustader i november, som er 5,1 prosent fleire enn i november i fjor. Hittil i år er det dermed seld 98.453 bustader i Noreg, som er 2,9 prosent fleire enn i same periode i 2020.

– I november var det eit rekordstort omsetningstal, og vi vil nesten heilt sikkert passere 100.000 selde brukte bustader i Noreg i 2021 for første gong. Veksten i talet på omsetningar er spesielt stor i Rogaland, og etter nesten eit tiår med svak utvikling er bustadmarknaden i denne regionen no friskmeldd, seier Lauridsen.