Vedum jobbar med ny koronakrisepakke – kan bli klar i januar

innenriks

Torsdag vart det kjent at regjeringa tek ei rekkje økonomiske grep for å berge kulturlivet, næringslivet og kommunane gjennom ein korona-vinter med strenge restriksjonar.

No røper finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han allereie har byrja å arbeide med ein ny økonomisk krisepakke.

– Vi må sjå kor store budsjettkonsekvensar dette vil få, det er for tidleg å seie. Det er naturleg at regjeringa eventuelt kjem med ein ny proposisjon i januar, der vi gjer ei ny utrekning av kor store kostnadene er, seier Vedum til NTB.

Arbeidet er i gang

Han seier at arbeidet med dette allereie er i gang.

– Med ein gong vi bestemde dette i dag, byrja vi det arbeidet sånn at vi får alle vedtaka på plass, seier Vedum.

– Eg er heilt sikker på at det er noko Stortinget vil slutte seg til, for det er jo ikkje sånn at kassa er tom i januar, legg han til.

Regjeringa har bestemt at den økonomiske støtta til kulturlivet, idretten og det frivillige blir ført vidare fram til 1. juli neste år. Den kommunale kompensasjonsordninga på 200 millionar kroner blir ståande ut året.

I tillegg skal staten ta ein større del av kostnaden ved koronarelatert sjukefråvær på jobb. Arbeidsgivarane skal dekkje dei første fem dagane, før staten overtek frå dag seks. Også denne ordninga gjeld til 1. juli 2022.

Ber om meir

Næringslivet rosar regjeringa for å ta grep, men etterlyser kraftigare verkemiddel. NHO og Virke ber begge om at Vedum gjeninnfører ei nasjonal kompensasjonsordning.

NHO ønskjer òg at arbeidsgivarperioden ved sjukefråvær blir redusert til tre dagar, og at arbeidsgivarperioden ved permittering blir redusert til fem dagar.

Vedum forsvarer innretninga til regjeringa.

– Verken regjeringa eller nokon andre er fornøgde med situasjonen vi er i. Vi skulle ønskje smitten var borte. Men eg trur NHO og alle er glade for at vi går frå dag 16 til dag 6, seier Vedum.

– Dette gjer vi heilt på eigen kjøl og med ein einaste gong. Så det vil i første omgang opplevast som ei forbetring, legg finansministeren til.

(©NPK)