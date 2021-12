Støre: – Håpar å unngå å stengje ned Oslo

innenriks

Med over 1.000 nye smittetilfelle siste døgnet og eit større utbrot etter eit julebord, har Oslo vorte blodraudt på smittekartet.

Fleire bedrifter avlyser no julebordet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) håpar likevel å unngå at byen må stengjast ned før jul.

– Det håpar eg sterkt at vi skal sleppe, og eg meiner at det vi gjer no, er godt tilpassa tiltak ut frå den situasjonen vi har med utbrot. Vi følgjer situasjonen frå time til time for å forstå meir av korleis det spreier seg, korleis vaksinen verkar, og kor sjuke folk blir av den nye varianten, seier han til NTB.

Støre understrekar at det er vaksinasjon som er løysinga.

– Deltavarianten er framleis den dominerande varianten i Noreg, som vi veit at vaksinen verkar veldig godt på, så bodskapen er framleis: Vaksiner deg, la oss bli ferdige med dei som er over 65, sånn at vi kan gå vidare med dei som er under. Med dette meiner vi at vi kan halde oppe eit godt liv og ein god omgang i Oslo, seier han.

Oslo kommune held ein ny pressekonferanse seinare torsdag om situasjonen.

