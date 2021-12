Regjeringa fører vidare økonomiske ordningar for kultur, idrett og det frivillige fram til sommaren

innenriks

– Kulturen, det frivillige og idretten, som har hatt ei stor uro gjennom heile pandemien, får ordningane ført vidare, slik at vi sørgjer for ein tryggleik for desse aktørane fram til sommaren, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på ein pressekonferanse torsdag.

– Då kan ein jobbe som normalt og vite at det er ein tryggleik dersom det kjem den typen restriksjonar som vi no innfører i delar av landet, sa han.

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordninga på 200 millionar kroner ståande til januar, og Vedum seier regjeringa vil komme tilbake til ei eventuell vidareføring etter nyttår.

Ved koronarelatert sjukdomsfråvær på jobb må arbeidsgivar ta kostnaden for dei første fem dagane, medan staten tek kostnaden frå og med dag seks.