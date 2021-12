innenriks

Finansdepartementet opplyser til NTB at regjeringa vil komme med ei sak til Stortinget om dei budsjettmessige konsevensene for 2022 for tiltakspakken som vart presentert torsdag.

