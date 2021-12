NTNU har inngått forlik i omstridd oppseiingssak

innenriks

Partane har vorte samde om ein avtale som inneber at Eikrem seier opp den faste stillinga si som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, opplyser universitetet i ei pressemelding.

Medrekna oppseiingstida vil Eikrem fråtre 31. juli 2022. I denne tida skal han jobbe frå heimekontor og vil vere friteken frå arbeidsplikt.

Frå 1. august 2022 går Eikrem over i ei fireårig mellombels postdoktor-stilling for å kunne drive fagleg utvikling. Når postdoktorstillinga går ut 31. juli 2026, så stansar Eikrems tilsetjingsforhold.

Bakgrunnen for saka er mellom anna artiklar publiserte i Filter Nyheter i februar i fjor. Her hevdar fleire anonyme kjelder at Eikrem har hatt ein hemmeleg Facebook-konto der han skal ha ytra seg framandfiendtleg. Tilsetjingsutvalet ved Eikrems fakultet vedtok å seie han opp, noko Eikrem har sagt at det ikkje er grunnlag for.

