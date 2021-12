Johansen: Omikron endrar spelereglane

innenriks

– Omikron endrar spelereglane, og på grunn av omikron har regjeringa no innført ei rekkje strakstiltak som også gjeld Oslo, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

Johansen sa på pressekonferansen torsdag at han no står i ein situasjon han ikkje hadde ønskt. Like før jul blir det innført nye tiltak for Oslo frå regjeringa.

Det skjer etter at det har spreidd seg eit stort utbrot knytt til eit julebord på Aker Brygge. Det er påvist minst eitt omikrontilfelle.

– Dette kan vere det største kjende utbrotet av omikron utanfor Sør-Afrika, seier Johansen.

– Gjorde alt rett

Johansen påpeikar at alle som var på julebordet der omikronutbrotet skjedde, gjorde alt rett.

– Dei var vaksinerte og testa seg før julebordet, seier Johansen.

I Oslo og kommunane rundt blir det munnbindpåbod på butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, innandørs stasjonsområde og taxi.

Heimekontor og maksimaltal

Det blir òg påbod om heimekontor, medan arbeidsplassane skal sørgje for at dei tilsette jobbar heime heile eller delar av veka der det er mogleg.

Forbodet mot meir enn 100 personar på private arrangement fører til at mellom andre Oslo kommune avlyser julebordet sitt.

– Vi får sjå på nytt jula 2022 og komme sterkare tilbake då, seier Johansen.

Andre tiltak får mykje å seie for utelivet i Oslo. Det blir innført maksimaltal på 600 for offentlege arrangement, medan det blir krav om sitjeplassar og bordservering i utelivet.

Krev ordningar

Det får Oslo til å krevje kompensasjonsordningar.

– Mange er på kanten av stupet, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

– Vi legg til grunn at alle kostnader knytt til koronapandemien blir kompensert fullt ut. For næringsliv, kulturliv, kollektivtransport og så vidare er det viktig at denne kompensasjonen kjem fort, seier Johansen.

(©NPK)