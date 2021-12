innenriks

Det blir vist til at varianten truleg er meir smittsam og vil spreie seg raskare, samtidig som det er teikn på at vaksinevernet mot smitte er lågare.

– Kombinasjonen av desse faktorane aukar risikoen for at vidare spreiing av omikron no raskt kan føre til overbelastning av helsetenesta sjølv om viruset eventuelt ikkje gir auka sjukdomsgrad, skriv helsestyresmaktene i det faglege grunnlaget sitt til regjeringa.