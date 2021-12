Helikoptertrafikk til og frå Nordsjøen står

innenriks

Torsdag går det dermed ingen helikopter ut frå heliportane i Stavanger, Bergen og Florø, skriv Stavanger Aftenblad/E24.

– Helikoptera er konstruerte for å tole slike utladingar, men vi unngår å flyge når forholda er slik, seier Petter Sem-Henriksen i Bristow Noreg i Bergen.

Ved Stavanger lufthamn Sola er 18 flygingar utsette inntil vidare.

Trafikken ut frå Hammerfest går normalt, medan det er tilnærma normalt i Kristiansund. Det er fare for at all helikoptertrafikk blir lamma torsdag. Det er nemleg strengare reglar for å flyge etter at det har vorte mørkt.

