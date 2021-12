Brannvesenet trappar ned innsatsen ved prosessanlegg i Øygarden: – Situasjonen er under kontroll

innenriks

– Det har vore kraftig brann i prosessanlegget. Store delar av taket kollapsa, skriv Vest 110-sentral på Twitter.

Om lag 35 brannmannskap har vore med i aksjonen. Like før klokka 19 var situasjonen under kontroll.

– Innsatsen er under nedtrapping, skriv brannvesenet.

Mesteparten av brannmannskapa som har bidrege frå nabokommunane, er no på veg tilbake. Det blir organisert vakthald som skal stå gjennom natta. Det blir òg jobba med å få på plass lensar for å ramme inn ei eventuell avrenning mot sjøen.

Det vart oppretta ei tryggingssone på 300 meter i samband med brannen i gjenvinningsanlegget. Det var lenge bekymring for at det skulle vere radioaktivt avfall i bygget, men det var det ikkje.

Giftig røyk

Tidlegare torsdag kveld var tolv personar evakuerte frå området, og dei som bur i området, fekk råd om å halde seg inne.

Innsatsleiaren til politiet på staden, Christian Meyer, sa til Bergens Tidende at det stod omtrent 330 tankbilar med boreslam lagra i bygget, ettersom prosessanlegget driv med gjenvinning av boreslam frå Nordsjøen.

– Det som brannvesenet gjorde med ein gong, var å hindre at brannen skulle spreie seg til det mest farlege området i bygget. Sånn som det ser ut no, så verkar det som dei har klart det, sa han.

Røyken frå brannen skulle vere giftig.

Ikkje radioaktivt materiale

Tidlegare opplyste brannsjefen til Bergens Tidende at det var eit svakt radioaktivt materiale i bygget, men det vart avkrefta.

– Via Franzefoss er det no meldt at det ikkje er radioaktivt avfall i bygget. Så den faren er over, sa Jan Ove Haga, vaktkommandør ved 110-sentralen, til Bergensavisen rundt klokka 16.30.

Øygarden kommune sette krisestab, og den kommunale kriseleiinga vart samla, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Kommunen sende ut tekstmelding til innbyggjarane der dei bad om at dører og vindauge vart haldne lukka.

