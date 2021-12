Vedum stadfestar at regjeringa tek rekninga for Viken-skilsmisse

innenriks

– Dei treng ikkje å bekymre seg for pengane, seier Vedum til NRK.

Han stadfestar til kanalen at regjeringa vil stille opp økonomisk dersom det går mot ei oppløysing av storfylket Viken. Vedum vil likevel ikkje forplikte seg til å ta heile rekninga.

– Vi har sagt at vi skal stille opp. Men vi har ikkje sagt: Bruk så mykje pengar de vil. Vi må gjere dette på billigast mogleg måte, seier han.

Då dei tre fylka Akershus, Buskerud og Østfold vart slegne saman, dekte staten 45 av 336 millionar kroner, skriv NRK. Ifølgje Vedum vil regjeringa no ta ein større del av rekninga, men seier ikkje kor mykje. Det er heller ikkje kjent kor mykje ei oppløysing vil koste.

Kommunal- og moderniseringsdepartemtet gav i november klarsignal til oppløysing av tvangssamanslegne fylke og kommunar som ønskjer det. I ei pressemelding skriv departementet at regjeringa vil «bidra økonomisk på en avtalt og egnet måte» til å dekkje eventuelle meirkostnader knytt til oppløysing.

Måndag vart det kjent at Framstegspartiets fylkestingsgruppe er samde om å stemme for oppløysing av Viken og tilbakeføring til dei gamle fylka. Dermed ligg det an til fleirtal for avvikling av storfylket.

Fylkestinget skal ta stilling til om det skal sendast søknad om oppløysing i februar.

