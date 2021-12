To skadde etter gasslekkasje på Herøya

innenriks

Politiet fekk melding om hendinga klokka 9.55. Knappe 20 minutt seinare opplyste politiet at lekkasjen var funnen og at det var kontroll på situasjonen.

Sør-aust politidistrikt opplyser på Twitter at to personar vart skadde etter å ha vorte utsette for nitrøse gassar ved salpetersyrefabrikken. Ifølgje Varden vart ein mann i 50-åra frakta til sjukehus. Han er definert som lettare skadd. I tillegg vart ei kvinne i 20-åra behandla på staden.

Avisa skriv at hendinga har skjedd i salpetersyre-området ved Herøya industripark. Ved 12-tida var den lokale alarmen oppheva.

Årsaka til lekkasjen er ikkje kjend. Politiet opplyser at dei skal etterforske saka.

