– Elbilsalet viser at vi har god kurs mot nullutslepp på norske vegar, og det er gledeleg at 2021 blir eit rekordår for elbilar i Noreg, seier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforeining.

Sju av ti som kjøpte ny bil i november, kjøpte elbil, viser tal frå Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Dei to mest populære elbilmodellane tilhøyrer Tesla. I november vart det selt 1.013 eksemplar av Model Y og 771 av Model 3. Volkswagen ID.4 kom på tredjeplass i den siste månaden i haust.

