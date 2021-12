Omikronvariantent er i Noreg – ventar fleire tilfelle

innenriks

– Eg forstår at det verkar skremmande på nokon, men vi har vore førebudde på dette og vil handtere det omgåande, sa Kjerkol på pressekonferansen onsdag.

Regjeringa ser på nye innreiserestriksjonar som følgje av dei stadfesta smittetilfella, men førebels blir det ingen nye inngripande tiltak.

Før helga vart det bestemt at alle reisande frå åtte land sør i Afrika må i karantene når dei kjem til Noreg.

Innreisetiltaket vart følgd opp av strengare reglar for karantene og isolasjon for personar som kan vere smitta med omikronvarianten og nærkontaktane deira.

– Blir det nødvendig med fleire kraftige tiltak, så vil vi innføre det, seier Kjerkol.

Stadfestar fire smitta

Både regjeringa og Folkehelseinstituttet (FHI) har vore førebudde på at den nye virusvarianten kjem til Noreg. Fleire land i Europa har òg fått stadfesta tilfelle, mellom anna Danmark og Nederland.

Fire personar som har vore i Sør-Afrika, har fått påvist varianten så langt. Det er stadfesta to tilfelle av omikronvarianten i Øygarden kommune. Dei to personane som er smitta, kom tilbake til Noreg frå ei reise i Sør-Afrika 20. november. Då var det ikkje påbode med karantenehotell, sa smittevernlege Bjørg Møllerløkken på ein pressekonferanse i Øygarden same dag.

Dei smitta er sett i isolasjon, og nærkontaktane deira er i karantene.

FHI seier dei jobbar med smittesporing på dei aktuelle flygingane.

Også to tilfelle av varianten er registrert i Ullensaker kommune. Dei smitta har vore på karantenehotell på Gardermoen sidan dei kom til landet.

– Dette understrekar viktigheita med auka vaksinasjonstempo, seier Kjerkol.

Mykje uvisst

– Vi ventar melding om fleire tilfelle av omikron dei næraste dagane, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Ho seier at mykje er uvisst om varianten, mellom anna kor godt dei noverande vaksinane verkar mot han. Men det er lite sannsynleg at han gir meir alvorleg sjukdom enn deltavarianten.

I nokre land i Europa har ein sett tilfelle med omikronsmitte tidlegare i november.

– Vi kan ha hatt han her tidlegare. No gjer vi rutinemessig sekvensering av ein del av prøvene som kjem inn. Per no fokuserer vi på dei prøvene som blir påvist no, seier Vold.

Samtidig understrekar ho at det er høg vaksinedekning i landet. Det som no blir viktig, er å gi dose tre og gjere effektiv smittesporing, ifølgje Vold.

– Det vi ønskjer no, er å forseinke innførsel av denne varianten til landet. Det er for å få meir tid til vaksinasjon og meir tid til å generere kunnskap om varianten, seier ho.

Mogleg utbrot i Oslo

Ei rekkje mistenkte tilfelle av omikronvarianten er onsdag til analyse ved ulike laboratorium i landet, opplyser FHI.

Frogners bydelsoverlege i Oslo, Tine Ravlo, seier til VG at det er sannsynleg at eit smitteutbrotet på Frogner i Oslo er omikronvarianten. Der er det snakk om 30–40 tilfelle.

