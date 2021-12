Nakstad: Ver førebudd på skjult omikron-smitte

innenriks

Øygarden kommune stadfesta onsdag formiddag at to personar har fått påvist smitte av koronavarianten. Helsestyresmaktene har i fleire dagar gitt uttrykk for at det berre var spørsmål om tid før smitten vart stadfesta her i landet.

– Det er ikkje overraskande at omikronvarianten vert påvist i heile Europa no, også i Noreg. Det viktigaste er at kommunar med påvist smitte driv effektiv smittesporing, skriv Nakstad i ei tekstmelding til NTB.

– Vi må òg vere førebudde på at det kan vere skjult smitte i landet allereie. Derfor er gjeldande smittevernråd svært viktige å følgje for alle, skriv han.

