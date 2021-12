Høgre: – Regjeringa lurer det frivillige

innenriks

– Får statsråden ein vond smak i munnen, ville kulturpolitisk talsperson i Høgre, Tage Pettersen, vite då han konfronterte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Stortingets munnlege spørjetime tysdag.

Han peikar på at regjeringa har kutta i to ordningar som stimulerer til privat medfinansiering, for å kunne gi 150 millionar ekstra til momskompensasjon.

– Overrasking

– Dette kom som ei stor overrasking. Det kan bety tapte gåver på 400 millionar kroner, hevda Pettersen.

– Regjeringa lurer frivilligheita trill rundt. Var dette eit arbeidsuhell, ville han vite.

– Det finst ingen bevis på at gåveforsterkningsordninga har bidrege til meir private pengar inn i kulturen. Tvert imot seier mange at ordninga ikkje er noko insentiv. Det er ikkje slik at desse pengane forsvinn, svarte Trettebergstuen.

Gåveforsterkningsordninga vart oppretta av Solberg-regjeringa i 2014 for å stimulere til fleire private donasjonar til kunst- og kultur. Ordninga gir kulturaktørar høve til å søkje om å få 25 øre frå staten for kvar krone som blir gitt i privat støtte.

Har åtvara

Fleire organisasjonar, blant dei Sykehusklovnene, har åtvara kraftig mot å skrote ordninga.

Trettebergstuen meiner på si side at det er grunnleggjande urettferdig at foreiningar får meir pengar frå staten jo flinkare dei er til å samle inn private midlar.

Ho avviser òg at skattefritaket er avvikla.

– Men vi senkar grensa frå 50.000 til 25.000 kroner. Om vi ser nærare på ordninga, held dei fleste givarane seg godt under grensa på 25.000, seier ho.

