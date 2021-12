innenriks

Personane vart smitta under eit arrangement i bydelen førre veke.

Bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo seier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at dei smitta er smitta med omikronvarianten.

– Vi har eit pågåande utbrot der det er høg sannsynlegheit for at det er omikrovarianten, seier ho.

Utbrotet er knytt til ein reisande som kom frå Sør-Afrika.

Prøvene er onsdag sende vidare til FHI for å stadfeste kva koronavariant dei er smitta med.