Bertheussens anke formelt trekt

– Borgarting lagmannsrett har i dag motteke skriftleg anketrekk frå Laila Anita Bertheussen. Ankeforhandling 2. og 3. desember vil dermed gå ut, og ankesaka blir no heva i lagmannsretten, skriv domstolen i ein kort uttale onsdag formiddag.

Bertheussen vart i januar dømd til fengsel i eit år og åtte månader etter at tingretten fann ho skuldig i truslar mot demokratiet, for skadeverk og eldspåsetjing. Ho anka dommen på staden, men fekk berre høve til å prøve straffeutmålinga på nytt.

Aktoratet bad opphavleg om ei straff på fengsel i to år, men anka ikkje dommen vidare.

Statsadvokat Frederik Ranke sa til NTB tidlegare denne veka at påtalemakta hadde tenkt å nedleggje same påstand som i tingretten under den kommande ankesaka.

