Aftenposten: Eva Kristin Hansen sende reiserekningar som beviste at ho eigde hus i Ski

Hansen har heile tida avvist å ha gjort noko gale. Ho har forklart at ho veksla mellom å bu i Ski, i pendlarbustaden i Oslo og på hybelen i Trondheim, der ho var folkeregistrert. Men Hansens reiserekningar viser at Stortinget kunne ha oppdaga at ho disponerte ein bustad i Ski, skriv Aftenposten.

Avisa har fått innsyn i alle Hansens reiser frå 2014 til og med 2017, det same året ho sa frå seg pendlarbustaden. Det er 116 reiser totalt. I same periode har ho reist 21 gonger til og frå bustaden ho eigde i Ski. Stortinget har dekt reiseutgiftene. Dermed har administrasjonen på Stortinget i fleire år hatt informasjon som kunne avdekt at ho ikkje skulle hatt pendlarbustad.

Stortingsdirektør, Marianne Andreassen, opplyser at administrasjonen i denne perioden behandla cirka 15.000 reiserekningar i året.

– Ved kontroll av kvar enkelt reiserekning er det ikkje utført kryssjekk mot kven som har hatt pendlarbustad, skriv ho i ein e-post.

Advokat John Christian Elden svarer på vegner av Eva Kristin Hansen.

– Ho meiner alle reiserekningar er fylt ut slik dei skal sjå ut. Det einaste som er noko uklart per i dag, etter gjennomgang av alle rekningane, er ein sum på 780 kroner for fire dagar på ei reise i 2014, der vi ikkje lenger kan finne dokumentasjonen, seier han.

