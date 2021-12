4.045 nye koronasmitta registrert siste døgn – dobling frå førre veke

innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 3.003 koronasmitta per dag i Noreg. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 1.997.

Tysdag var 246 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var fire færre enn dagen før. 69 av pasientane ligg på intensivavdeling, og blant dei er 32 på respirator.

Det er elleve fleire på intensiv og seks færre på respirator samanlikna med dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

I alt har no 267.843 personar testa positivt for covid-19 i Noreg.

Førebelse tal viser at 1.054 koronasmitta personar er døde i Noreg sidan mars 2020. Om dei har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast. 60 prosent av dei døde er over 80 år gamle. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om 23 dødsfall i Noreg.

