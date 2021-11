Lysbakken ber Støre gi meir smittevernmakt til Stortinget

innenriks

– Ein kritikk vi hadde til felles då Ap var i opposisjon, var at vi ser at i ei langvarig krise er smittevernlova dårleg tilpassa. Regjeringa har svært omfattande fullmakter og kan gjennomføre svært inngripande tiltak utan at det må forankrast i Stortinget, sa SV-leiar Audun Lysbakken frå talarstolen på Stortinget etter Støres forklaring tysdag.

Han viser til at Jonas Gahr Støre tidlegare har vore samd i at fullmaktene til regjeringa i samband med smitteverntiltak må sjåast på.

– Eg vil oppmode regjeringa til å gjere det no, seier Lysbakken.

– Denne pandemien er ikkje plutseleg over, og vi meiner at det er nødvendig å få ei betre demokratisk forankring om vi skulle komme i ein situasjon der vi igjen kan trenge meir inngripande tiltak, seier SV-leiaren.

