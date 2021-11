innenriks

Det opplyser Bertheussen på Facebook tysdag.

– Anken min over skuldspørsmålet er avvist. Eg har derfor bestemt meg for å trekkje anken over straffeutmåling. Det er ikkje meiningsfullt å stille i ei rettssak som berre skal handle om straffa for noko eg ikkje har gjort. Så eg tek straffa, skriv ho.