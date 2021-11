FHI: Pandemien har ramma ulikt

innenriks

– Justering for andre faktorar reduserer betydninga av inntekt og utdanning noko, men analysane viser like fullt: Dei med kortast utdanning og lågast hushaldsinntekt har vore overrepresentert i påvist smitte, innleggingar, respiratorbruk og død knytt til covid-19, skriv FHI i ei pressemelding.

Tidelen med lågast hushaldsinntekt har omtrent dobbelt så mange påviste smittetilfelle og sjukehusinnleggingar per 100.000 personar som tidelen med høgast hushaldsinntekt, seier rådgivar Kristian Bandlien Kraft.

Ser ein på utdanning, går det same mønsteret igjen. Her er personar med grunnskule, eller som er registrert i oppsamlingskategorien «utan utdanning/utan oppgitt utdanning», også overrepresentert i påviste smittetilfelle. Dei har òg meir alvorlege utfall i form av sjukehusinnleggingar, respiratorbruk og død.

Unntak i byrjinga

Når forskarane har justert for alder, kjønn, bustadkommune og fødeland for å kontrollere for systematiske skeivskapar mellom gruppene, blir forskjellane mellom utdannings- og inntektsgruppene redusert noko. Framleis er det likevel ein samanheng med inntekt og utdanning for dei fleste av covid-19-tilfella, blir det fastslått.

Samtidig peikar FHI i rapporten på eitt unntak frå dette, at dei med lengst utdanning og høg inntekt var betydeleg overrepresentert i mars 2020, samanlikna med resten av befolkninga.

Kva som er årsakene til at personar med kort utdanning og inntekt elles er overrepresentert, har ikkje forskarane undersøkt.

Fødeland

Kraft seier vidare at forskjellane mellom utdannings- og inntektsgrupper ikkje er like store når dei justerer for fødeland, men at dei framleis er betydelege.

FHI har tidlegare sett på betydninga av fødeland i pandemien og sett at sosioøkonomiske faktorar ikkje åleine kan forklare kor hardt ulike fødelandsgrupper var ramma av pandemien.

– Vi går ut frå at dette i stor grad kjem av at dei første som vart smitta, vart smitta på ferie i Austerrike og Italia, og at mange av desse er personar med lang utdanning og høg inntekt, seier Kraft.

