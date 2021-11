Semje i budsjettforhandlingane

innenriks

NRK opplyste måndag ettermiddag at dei har fått budsjettsemja stadfesta. NTB har òg fått opplyst at partane er samde.

Dei tre partia presenterer semja i stortingsgruppene sine i ettermiddag, skriv NRK. SV skal ha gruppemøte digitalt, opplyser kjelder til NTB.

To veker med forhandlingar

Samtalane starta måndag 15. november. Etter to veker med forhandlingar skal partane ha vorte samde, og dei rekk dermed med god margin fristen for å bli samde før finansdebatten, som startar førstkommande torsdag.

Dei tre forhandlingsleiarane Eigil Knutsen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har framheva at det har vore god framdrift og god tone. Tidvis har det likevel vore klart at samtalane gjekk tregare.

Ei veke ut i forhandlingane vart dei parlamentariske leiarane kopla på etter at Ap og Sp meinte det gjekk for sakte framover. Det vart framheva at dei berre skulle diskutere status og prosess og ikkje gå inn i sjølve forhandlingstemaa.

Partileiarane kopla på

Dei tre finanspolitikarane har halde fram med daglege forhandlingsmøte. I helga vart òg samtalane løfta opp på partileiarnivå for å få gjennom nokre avklaringar. Ifølgje Knutsen bidrog partileiarane godt til å få landa nokre av sakene som dei tre partia forhandla om.

Lite har leke ut om kva saker som særleg har skapt hovudbry for forhandlingspartane. Forhandlingsinnspurten har skjedd i ein situasjon der både straumkrise og koronakrise pregar nyheitsbiletet, men det er uvisst korleis dette er spelt inn i budsjettsamtalane.