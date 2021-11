SV: Reverserer usosiale kutt frå Solberg-regjeringa

innenriks

– Etter mange år med forlik som har gitt mest til dei som har mest, har vi no ei semje som reverserer det eine usosiale kuttet etter det andre som Erna Solberg har gjennomført, seier Lysbakken.

Han ramsar mellom anna opp kuttet i barnetillegget for uføre, kutt i friinntekta for uføre og fjerninga av brillestøtta for barn som usosiale kutt som no blir fjerna.

I tillegg blir bustøtta auka, medan det skal leggjast fram ei lovendring om at barnetrygda skal haldast utanom ved utrekning av sosialhjelp.

