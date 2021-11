Regjeringa innfører fleire omikron-tiltak

innenriks

– Det er sannsynleg at den nye omikron-varianten er meir smittsam enn deltavarianten. Erfaringa frå koronapandemien så langt er at virusvariantar med auka smittsomhet vil spreie seg til alle land, inkludert til Noreg. For å avgrense og forseinke spreiinga her i landet innfører vi derfor ei rekkje offensive tiltak, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i ei pressemelding.