Ordføraren i Bergen: Uavklart grunnlag for nytt byråd

Bakervik gav gruppeleiarane i bystyret i Bergen frist til måndag klokka 11 for å avklare kven som kan tenkjast å danne byråd, etter at det Ap-leidde byrådet førre veke måtte gå av.

Same dagen konkluderer ordføraren med at det førebels ikkje er grunnlag for å danne eit nytt byråd.

– I samtalar sist veke og tidlegare i dag har fleire parti signalisert standpunktet sitt, men i sum er det parlamentariske grunnlaget for eit nytt byråd framleis uavklart, seier Bakervik i ei pressemelding.

– Derfor er det òg uavklart kven eg som ordførar skal peike på for å starte sonderingar og forhandlingar med sikte på å danne eit nytt byråd, seier Bakervik vidare.

Han gir partia frist til fredag med å rydde opp.

– På bakgrunn av dette meiner eg som ordførar at det er rett at vi tek oss litt meir tid til å avklare. Eg ønskjer ei avklaring så raskt som mogleg, seinast innan utgangen av veka, seier Bakervik.

Måndag formiddag opna Senterpartiet for budsjettforhandlingar med Høgre dersom Ap ikkje gir seg i bybanesaka, som er utgangspunktet for den kaotiske situasjonen i Bergen.

Den siste timen før tidsfristen klokka 11 var både gruppeleiaren for Raudt, Odd Arild Viste, og gruppeleiaren for Sp, Anne Brit Reigstad, innom kontoret til ordføraren, skriv Bergensavisen.

