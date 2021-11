Måndag kjem snøen til Sør-Noreg – snøkaos i nord

innenriks

Ifølgje Yr har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for snø for Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold.

I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er det venta mellom 5 og 20 centimeter snø frå måndag ettermiddag. Det verste snøfallet vil gi seg i løpet av natt til tysdag.

Resten av stadene er det venta mellom 5 og 15 centimeter snø. I Hordaland vil snøen komme frå ettermiddagen, medan det i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold startar seint måndag kveld.

– La bilen stå

– Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og moglegheit for kolonnekøyring og/eller stengde vegar, skriv Yr.

Vegtrafikksentralen vest opplyser på Twitter at entreprenørar vil vere i beredskap med alle tilgjengelege ressursar.

Lenger nord i landet har snøen allereie komme. I Nordland har store snømengder sørgt for trafikale problem. Politiet oppmodar alle til å la bilen stå dersom det ikkje er tvingande nødvendig å ta han i bruk.

Innstilte bussar

I Bodø er alle bybussane innstilte på grunn av vêr og føreforhold, skriv Avisa Nordland.

– Det sit veldig langt inne, men vi ser at problema hopar seg opp. No må vi komme i dialog med vedlikehaldar, slik at vi etter kvart får sett i gang trafikken igjen, seier driftsleiar i Salten for Nordlandsbuss, Hooman Rostamalipour.

Rostamalipour tør ikkje anslå når Nordlandsbuss kan vere tilbake i normal drift.

