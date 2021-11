Helsedirektøren trur omikron fører til nye råd og tilrådingar

innenriks

– I den situasjonen vi er i no, vil munnbind kunne vere eit effektivt tiltak, spesielt i område med mykje smitte og der det er vanskeleg å halde avstand, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

Han seier at det er ei avveging om dette skal gjelde for heile landet, eller om det skal vere meir målretta tiltak for enkelte regionar.

– Men det er ikkje konkludert enno. Det er regjeringa som vedtek dette, seier helsedirektøren.

Helsestyresmaktene har gjennom helga diskutert kva omikron-varianten betyr for smittestrategien i Noreg og kva råd dei skal gi Helsedepartementet.

– Vi ser for oss at nokre råd og tilrådingar, kanskje også nokre påbod, må vere nødvendige å ha. Men eg er ikkje heilt sikker enno. Dei næraste vekene vil gi svar og avklare situasjonen, seier Guldvog.

Han seier dei ikkje har foreslått full nedstenging, og at vi på ingen måte er i 12. mars-modus.

– Men vi ønskjer å treffe tiltak som gjer at vi ikkje kjem dit.

Den nye koronavarianten vart først oppdaga i Sør-Afrika og meld til Verdshelseorganisasjonen (WHO) 24. november. Han har sidan spreidd seg til fleire land, mellom anna i Europa. Noreg og fleire andre land har innført innreiserestriksjonar frå ei rekkje land i det sørlege Afrika.

