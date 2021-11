Helse Fonna innfører inngripande tiltak

innenriks

– Vi ønskjer at kvar pasient berre får besøk av éin person per dag, og at ingen kjem utanom visitt-tida, seier administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna i ei pressemelding.

Besøk til pasientar på fleirsengsrom bør avgrensast til 30 minutt og til éin time om pasienten ligg på einerom. Klausen presiserer at det blir lagt til rette for besøk til barn og unge, kritisk sjuke og døyande pasientar.

– Vi innfører også påbod om bruk av munnbind for alle besøkjande, seier Klausen.

Måndag ligg det sju koronapasientar på sjukehusa til Helse Fonna. Seks av pasientane ligg i Haugesund, medan den siste er innlagd på Stord sjukehus. Ein av pasientane får intensivbehandling.

Helse Fonna opplyser at ein pasient med covid-19 døydde på Haugesund sjukehus. Det er det sjette koronarelaterte dødsfallet ved sjukehuset.

(©NPK)