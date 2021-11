Høgt sjukefråvær fører til pressa situasjon for skulane i Bergen

innenriks

– Vi er nok på grensa til noko vi ikkje klarer lenger, om det ikkje snur, seier Frode Nilsen, direktør for skuleetaten i Bergen, til Bergensavisen.

Skulane i kommunen har for tida eit svært høgt sjukefråvær både blant elevar og tilsette. Dei siste sju dagane har 41 barne- og ungdomsskular i Bergen meldt om smittetilfelle.

Situasjonen fører òg til at vikarbyråa no er tomme for vikarar.

– Dei klarer ikkje å levere, så skulane jobbar iherdig for å få kabalen til å gå opp og omorganisere slik at alle som er friske og har testa negativt, har ein lærar når dei kjem på skulen, seier Nilsen.

Avdelingsleiar Espen Bjørndal i Pedagogisk Vikarsentral i Bergen forklarer vikarmangelen med at dei sjølve har høgt sjukefråvær, i tillegg til at det er vanskeleg å rekruttere nye vikarar. Han seier at vikarmarknaden er skrapa.

– Vi har mange vikarar ute heile tida, men etterspurnaden er så ekstrem no at vi ikkje klarer å dekkje alle behova som er der ute, seier Bjørndal.

