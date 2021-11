Høgsterett behandlar Økokrim-sak mot eksmeklar

innenriks

Saka som har versert i rettssystemet sidan 2017, skal behandlast i Høgsterett tysdag og onsdag. Sjursen vart i Borgarting lagmannsrett i mars frifunne for medverknad til grovt bedrageri og aksjemanipulasjon i samband med formidling av sal av aksjar i gruveselskapet Crew Gold Corporation i 2010.

Økokrim meiner tolv investorar vart lurt for til saman over 188 millionar kroner. Dei hadde selt til same kjøpar og skulle kompenserast dersom kjøparen seinare handla Crew-aksjar til høgare kurs. Kjøparen handla fleire aksjar, men gjorde det fordekt. Kursen steig kraftig. Garantien til investorane vart ikkje utløyst.

Frifinninga til lagmannsretten av Sjursen vart kunngjord under dissens.

Høgsterett skal no ta stilling til dommarfleirtalets vurdering av forsettkravet – kva Sjursen visste, forstod og heldt for sannsynleg, og dessutan om han kan haldast ansvarleg.

Lagmannsretten meinte han ikkje hadde vist tilstrekkeleg forsett, og vurderte mellom anna ifølgje førstestatsadvokat Håvard Kampen aldri om handlingane var å rekne som aktlause.

Pareto-topp Petter Dragesund vart frifunnen då saka stod i tingretten, medan lagmannsretten heldt fast ved tingrettdommen mot konsulent Jan Vestrum på halvtanna års fengsel. Alle dei tiltalte nekta straffskuld.

