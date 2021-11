innenriks

Hydro skriv at bakgrunnen for at dei tre selskapa har vedteke å droppe planane, er ei «samlet vurdering av business-scenario» for deltaking i den europeiske batteriverdikjeda.

Ingen av partane har planlagt vidare aktivitet på dette tidspunktet, heiter det i pressemeldinga.

Etter planen skulle fabrikken ha skapt rundt 2.000 norske arbeidsplassar.

