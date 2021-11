Bråket i Bergen: Senterpartiet opnar for budsjettforhandlingar med Høgre

innenriks

Gruppeleiarane i bystyret i Bergen hadde frist til måndag klokka 11 for å avklare kven som kan tenkjast å danne byråd.

Fungerande gruppeleiar i Senterpartiet, Anne Brit Reigstad, seier måndag formiddag at fleirtalet i bystyregruppa og styret i lokallaget ikkje vil snu i bybanesaka, melder Bergens Tidende og Bergensavisen.

Dersom Arbeidarpartiet ikkje gir seg, er Sp er ope for budsjettforhandlingar med Høgre.

– Vi vil då vurdere å gå i forhandlingar med Høgre, seier Reigstad.

Høgre manglar støtte

Høgre har allereie varsla at partiet er klare til å ta byrådsansvar etter at det Ap-leia byrådet gjekk av som følgje av bybanesaka førre veke. Gruppeleiar Harald Victor Hove (H) har likevel ikkje støtte frå dei tidlegare byrådskollegaene Venstre og KrF.

I bybanesaka fann Hove saman med FNB, Frp, Raudt og fleire uavhengige kandidatar.

Også den nyleg avgåtte byrådsleiaren frå Arbeidarpartiet, Roger Valhammer, har sagt at han er villig til å gå inn i stillinga igjen dersom nye sonderingar i bystyret endar med at eit fleirtal peikar på han.

Då må det likevel skje noko med bybanevedtaket, understrekar han.

Raudt står på sitt

Det Ap-leia byrådet vil byggje Bybanen over Bryggen, men fekk ikkje støtte frå samarbeidspartiet Raudt.

Dei gjekk i staden inn for alternativet til opposisjonen, som er å leggje bybanetraseen via ein tunnel som omgår Bryggen. Valhammer stilte kabinettsspørsmål i forkant av avstemminga og kunngjorde like etter vedtaket at byrådet trekkjer seg.

Raudt i Bergen har allereie signalisert at partiet ikkje kjem til å snu i saka for å redde Ap-byrådet, som inntil vidare fungerer som eit forretningsministerium.

Partiet ber i staden Arbeidarpartiet etablere eit byråd som kan gjennomføre bybane i tunnel.

