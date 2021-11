Arbeidsgivarar ber staten om å ta ein større del av rekninga ved koronafråvær

innenriks

Frå 16. mars i fjor til 1. oktober i år var perioden arbeidsgivarar må dekkje lønna til arbeidstakarane ved koronarelatert sjukefråvær, redusert frå 16 til 3 dagar.

I eit brev som Spekter, Virke, NHO og KS sende til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) måndag, ber arbeidsgivarorganisasjonane regjeringa om å gjeninnføre ordninga.

– Bakgrunnen for oppmodinga frå arbeidsgivarane er at mange verksemder no opplever ein kraftig auke i sjukefråværet. Dette skaper utfordringar med å sikre nok arbeidskraft på jobb og aukar arbeidsgivarkostnadene ved sjukefråvær betydeleg, skriv organisasjonane i ei pressemelding.

Ifølgje organisasjonane støttar LO, Unio, YS og Akademikerne oppmodinga om ein nedkorta arbeidsgivarperiode.

Arbeidsgivarorganisasjonane hadde førre veke møte med helseministeren og statssekretærane i Arbeids- og sosialdepartementet om temaet.

Dei oppmodar òg styresmaktene til å vere tydelegare på når det er trygt å gå tilbake på jobb etter forkjøling og annan koronaliknande sjukdom.

