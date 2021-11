Trondheim endrar koronaråd for barn og unge

innenriks

I ei pressemelding opplyser kommunen at dei endrar tilrådingane for barn i rettleiaren for idrett, kultur og fritidsaktivitetar.

– Det vil ikkje lenger vere slik at barn frå skular på gult nivå må forhalde seg annleis enn barn på skular med grønt nivå, skriv kommunen.

Årsaka er at tilrådinga om avgrensingar knytt til barn på skular på gult nivå skapte store utfordringar for korleis dette skulle kunne forståast og gjennomførast.

Barn på skular med gult nivå, og som har gjennomgått covid-19, opplevde at fritidsaktivitetane deira vart avgrensa på grunn av formuleringane i rettleiaren, noko det ikkje er fagleg grunnlag for.

– På denne bakgrunnen har dei medisinsk faglege rådgivarane i kommunen gått gjennom rettleiaren på nytt og anbefalt å trekkje tilrådinga om restriksjonar for elevar på skular på gult nivå, skriv kommunen.

(©NPK)