Norad-sjefen om den nye virusvarianten: Vi har vore veldig bekymra for dette

– Dette er det vi har vore veldig bekymra for. Fattige delar av verda, særleg Afrika, har få vaksinerte, og risikoen for nye mutasjonar blir veldig stor, seier Norad-sjef Bård Vegar Solhjell til NTB på telefon frå Ghana.

Han meiner at landet i verda no må tenkje globalt.

– Tenkjer vi ikkje globalt, risikerer vi å få pandemien tilbake som ein bumerang frå fattige land, seier han.

Solhjell trekkjer fram at Noreg har gjort mykje til no, både direkte støtte til innkjøp og rettferdig distribusjon til fattige land, og donert mange vaksinar. Over 80 prosent av vaksinar og testar i fattige land er frå Covax og annan bistand.

Han ber styresmaktene tenkje seg nøye om før det blir sett i gang breie, store program med tredjedosevaksinering. Han understrekar likevel at det kan finnast unntak for sårbare grupper.

– Vi bør tenkje oss svært nøye om før vi gjer akkurat det. Det bør andre rike land òg gjere.

Solhjell fortel at det i Ghana, der han er, no er litt optimisme. Men får ein ei ny nedstenging der ein ikkje kan reise, så blir afrikanske land ramma veldig hardt.

Berre 7,4 prosent av befolkninga i Ghana vaksinert. I Nigeria, som er Afrikas mest folkerike land, er talet 2,8 prosent.

– Frå ein fagleg ståstad er det avgjerande at eit aukande tal vaksinedosar og testar går til låginntektsland. Her er det mange sårbare grupper og helsepersonell som ikkje er vaksinert, og det er truleg høge mørketal når det gjeld døde. Frontlinja vår mot covid no er i Afrika, seier han.

