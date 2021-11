Måling: Tilliten bergensarane har til bystyret er svekt etter Bybanen-saka

innenriks

Det viser ei måling Kantar har utført for TV 2.

I alt 43,8 prosent av dei spurde svarer at Bybanen bør gå over Bryggen, medan 46,8 prosent meiner banen bør gå i tunnel, og 9,4 prosent svarer «veit ikkje».

Onsdag vart det fleirtal for forslaget frå opposisjonen om å leggje Bybanen utanom Bryggen og i tunnel mot Åsane. Saka har vore politisk betent i lang tid.

Det Ap-styrte byrådet ønskte heller å leggje Bybanen over Bryggen og hadde varsla at dei ville gå av dersom alternativet deira ikkje fekk fleirtal. Byrådsleiar Roger Valhammer og byrådet gjekk derfor av då det vart fleirtal for tunnelalternativet.

Vedtaket har svekt tilliten bergensarane har til bystyret, ifølgje målinga. I alt 38,8 prosent svarer at tilliten er svekt, medan 36,5 prosent svarer at tilliten er uendra. Tilliten er styrkt hos 10,7 prosent av dei spurde, medan 14 prosent svarer «veit ikkje».

I alt 860 personar deltok i undersøkinga, der dei vart spurde om kvar dei meiner Bybanen bør gå, om dei er samde i vedtaket og om tilliten til bystyret er styrkt eller svekt.

