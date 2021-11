innenriks

FHI kjenner enno ikkje til kva spreiingspotensialet til den nye varianten kan vere utanfor Sør-Afrika.

– Det er all grunn til å følgje svært nøye med på denne varianten, men vi treng meir informasjon før vi kan ta endeleg stilling til kva slags tiltak som eventuelt kan vere effektive. Det er òg for tidleg til å seie noko om strengare innreiserestriksjonar eller andre tiltak vil vere aktuelle tilrådingar for Noreg, seier fagdirektør Frode Forland i FHI.

