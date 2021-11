Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Torsdagens mest omsette aksje var Equinor, som likevel enda med ein nedgang på 0,73 prosent.

Like etter følgde solcelleprodusenten Rec Silicon, som steig med 4,1 prosent.

Hydrogenselskapet Nel vart blant dagens vinnarar, med ein oppgang på 10,7 prosent. Det skjer etter at det torsdag vart kjent at selskapet skal levere elektrolyserøyr-system for 110 millionar kroner, skriv E24.

Verre gjekk det for medieselskapet Adevinta, som enda med eit fall på 7,2 prosent. Nedgangen skjer etter at selskapet kunngjorde at dei droppar verksemda i Australia og Sør-Afrika frå neste år, ifølgje Dagens Næringsliv.

Elles peika pilene oppover for Golden Ocean Group (+4,2), Norsk Hydro (+1,5) og Nordic Semiconductor (+2,6).

Eit fat nordsjøolje vart torsdag ettermiddag omsett for nærare 82 dollar fatet, noko som er eit prisfall på 0,4 prosent.

Den positive børstrenden var torsdag òg tydeleg på dei tonegivande europeiske børsane. FTSE 100-indeksen i London steig med 0,3 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen gjekk opp 0,2 prosent. I Paris voks CAC 40-indeksen med 0,4 prosent.

(©NPK)