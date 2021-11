Ruter snur: Dørene skal opne seg automatisk igjen

innenriks

– Byrådet har bede oss om å gjere dette, og dørene kjem derfor til å opne seg automatisk så lenge byrådet ber oss om det, seier pressevakt Sofie Bruun i Ruter til Avisa Oslo.

Automatisk opning av dørene på buss, trikk og T-bane vart innført som eit smitteverntiltak for å unngå kontaktsmitte under koronapandemien, men frå 5. november slutta Ruter med dette. Ifølgje Ruter var det ikkje lenger noka smittevernfagleg grunngiving for tiltaket.

Seinast måndag denne veka forsvarte Ruter at passasjerane måtte opne dørene manuelt og grunngav det med slitasje på dørene og dermed auka vedlikehaldsbehov.

No har smittetala auka i Oslo, og no skal dørene igjen opnast automatisk etter at byrådet i Oslo kommune, som eig Ruter, onsdag gav dei beskjed om det.

