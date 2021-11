Rekordår for fangst av svartelista pukkelaks

innenriks

Pukkellaks er ein framand art som ein ikkje ønskjer i Noreg, og som derfor blir forvalta med mål om å ha minst mogleg av denne typen.

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fangst av pukkellaks utgjorde 42 prosent av all fangst av laksefisk, og nesten all fangst vart gjort i Troms og Finnmark.

Fangst av vanleg laks vart halvert i sesongen, noko som kjem av kraftige reguleringar av fisket. Men med den kraftige auken i fangst av pukkelaks auka den samla fangsten med 37 prosent samanlikna med 2020.

Totalt vart det i den ordinære sesongen fiska 171 tonn laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.

