Raudt Bergen står på sitt – vil ikkje redde byrådet

– Raudt meiner det er synd at byrådet ikkje no vil ta ansvar for å gjennomføre vedtaket. Vi tek til orientering at byrådet trer av, skriv Raudt Bergen i ei pressemelding.

Raudt sikra onsdag kveld fleirtal for forslaget frå opposisjonen om å leggje Bybanen i tunnel under Bryggen i Bergen – sjølv om det Ap-leia byrådet varsla avgangen sin viss forslaget vart vedteke. Byrådet ville byggje Bybanen over Bryggen.

– Eg er villig til å gå på igjen. Føresetnaden for meg er at eg ikkje kjem til å ta ansvar for dette vedtaket, så dei som peikar på meg, må vere innforstått med at vi då må gå vidare med dagløysinga, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) etter at avgangen var eit faktum, ifølgje Bergens Tidende.

Det er ingen grunn til å få panikk over dagens situasjon, meiner Raudt, som oppfører at Bergen kan bli drive av eit forretningsministerium i ein lenger periode utan problem.

Partiet ber Arbeidarpartiet etablere eit byråd som kan gjennomføre bybane i tunnel.

– Vi kjem sjølvsagt ikkje til å stemme for å innsetje eit Høgre-byråd, og dersom ordføraren peikar på Høgre, så vil dei uansett bli felte innan kort tid gitt den politiske samansetninga i bystyret, poengterer Raudt Bergen.

