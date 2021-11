Ny rekord i innanlandsreiser

innenriks

Det er ein auke på 14 prosent samanlikna med same kvartal i fjor.

Totalt viser reiseundersøkinga frå Statistisk sentralbyrå (SSB) at nordmenn i juli, august og september gjennomførte 8,1 millionar reiser. Det er ein auke på nesten 20 prosent samanlikna med same periode i fjor og omtrent like mange som før koronautbrotet i tredje kvartal.

Forskjellen er likevel at nordmenn i pandemien har reist mykje meir i Noreg, og langt mindre til utlandet. I tredje kvartal i år utgjorde turane innanlands ni av ti reiser.

Lettar i reiserestriksjonane utover sommaren og hausten gjorde at fleire tok turen til utlandet i kvartalet. Totalt 820.000 reiser er ein auke på 122 prosent samanlikna med same periode i fjor, men likevel langt færre enn det som er vanleg.

I åra før koronapandemien låg talet på utanlandsreiser på rundt 3 millionar i tredje kvartal.

Også når det gjeld pengebruken har nordmenn sett ny rekord. I tredje kvartal brukte vi 37,4 milliardar kroner innanlands i forbruksutgifter (transport, overnatting, mat, drikke, varer og tenester) på reiser.

