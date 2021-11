Nei til EU ankar Acer-dommen frå tingretten

innenriks

Dommen til tingretten i Acer-saka konkluderte med at Grunnlova ikkje vart brote då Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018.

Nei til EU meiner derimot at avståinga av norsk suverenitet til EUs energibyrå og EØS-tilsynet Esa er i strid med Grunnlova og ikkje kan vedtakast med vanleg fleirtal.

Onsdag kveld vedtok derfor organisasjonen på eit ekstraordinært styremøte å anke dommen inn for lagmannsretten.

– Einsidig

Nei til EUs leiar Roy Pedersen meiner tingretten går langt i å avskrive den domstolskontrollen som Høgsterett opna opp for ved at Nei til EU fekk reise søksmålet.

– Dette handlar om at domstolen gjer ein eigen uhilda vurdering og ikkje berre legger eit vanleg stortingsfleirtals eigen praksis til grunn, seier Pedersen i ei pressemelding.

Han meiner at vurderingane til tingretten einsidig er til gunsten til staten, og at det er lite å finne igjen i dommen av Nei til EUs vitneførsel og argument.

Innsamlingsaksjon

Det var i november 2018 Nei til EU stemna staten. Staten vann fram både i tingretten og lagmannsretten når det gjaldt spørsmålet om at saka ikkje kunne fremjast for domstolane

I mars 2021 fekk likevel Nei til EU medhald frå Høgsterett i at saka kunne fremjast. Forhandlingane gjekk for Oslo tingrett mellom 1. og 5. november og enda altså med ein dom i Nei til EUs disfavør.

Ifølgje Pedersen opplever organisasjonen ei kraftig støtte for søksmålet og for at saka blir ført vidare. Ein innsamlingsaksjon er i gang for å dekkje kostnadene med anken.

