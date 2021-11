Nakstad: – Det skal ikkje så mange tiltak til for å snu smittetrenden

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 4.575 koronasmitta i Noreg. Aldri før har så mange vorte registrert smitta på eitt døgn, men forklaringa på rekorden ligg truleg i eit etterslep på registreringar.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier til NTB at ein må ta dag-til-dag-tala med ei lita klype salt, og at det eigentleg er veketala, litt i ettertid som er dei mest pålitelege.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 2.297 koronasmitta per dag.

Urovekkjande

I tillegg til høge smittetal har talet på innlagde koronapasientar på norske sjukehus stige jamt dei siste vekene.

– Viss denne stigninga held fram, så tek det ikkje lang tid før vi når rekordnivået frå mars 2020, då landet stengde ned, seier Nakstad.

Onsdag var 232 koronapasientar innlagde på sjukehus. 59 av pasientane ligg på intensivavdeling, og blant dei er 35 på respirator.

– Det er urovekkjande, fordi helsetenesta er prega av å ha stått i ein pandemi veldig lenge, seier Nakstad.

Ein annan situasjon no

Enkelte byrjar å bli uroleg for kva dei høge tala har å seie for nye tiltak og eventuelt julefeiringa, men ifølgje Nakstad er vi i ein annan situasjon no enn jula 2020.

– Rett og slett fordi så mange er vaksinerte og beskytta av vaksinen. Det betyr at det ikkje er så mange tiltak som skal til for å snu smittetrenden no, seier han.

– Det viktigaste no er å vaksinere seg med den tredje dosen, halde seg heime når ein kjenner seg sjuk og teste seg ved symptom. Klarer vi det, i tillegg til å følgje dei lokale smittevernråda, så bør det vere nok til å få smitten til å gå nedover.

Men skal trenden snu, må folk bli flinkare til å følgje smittevernråda.

– Ikkje i mål

– Vi ser teikn til at åtferda til folk byrjar å påverke tala. Men vi er ikkje i mål på nokon måte og treng betre etterleving av smittevernråda for å kunne snu trenden, seier Nakstad.

Han grunngir dette med at i oktober og november svarte fleire at dei ikkje vil halde seg heime ved sjukdom samanlikna med tidlegare i pandemien.

– Vi ser at etterlevinga av lokale råd om munnbind i dei store bykommunane ikkje har vore veldig god. Dette gir eit inntrykk av at folk lever meir normalt og ikkje tenkjer like mykje på smittevern som dei har gjort tidlegare.

Til no har 4.229.770 personar fått første dose av koronavaksinen, 3.796.698 personar har fått andre og 401.398 har fått tredje dose.

(©NPK)