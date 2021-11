Langt færre koronainnlagde enn berekna

innenriks

Onsdag var 232 koronapasientar innlagde på sjukehus, tre færre enn dagen før.

Ifølgje Aftenposten var estimatet for to veker sidan at sjukehusa 21. november ville ha rundt 478 koronapasientar innlagde. Avisa skriv at ei viktig forklaring på utviklinga er at smitteveksten har stoppa opp blant dei aller eldste.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) seier at talet på innleggingar og smitta ikkje ser ut til å gå så bratt oppover som det gjorde.

– Det er ein forsiktig optimisme, men det er for tidleg å konkludere om dette er ein varig trend, seier ho.

